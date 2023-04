Durante a Páscoa as praias do Algarve e de Lisboa serão vigiadas por fuzileiros

A época balnear ainda não começou, mas a previsão é de grande afluência junto às praias, principalmente durante a Páscoa, devido ao bom tempo esperado para o próximo fim de semana. A Autoridade Marítima Nacional (AMN) decidiu, por isso, reforçar, a partir de quinta-feira, a "vigilância e fiscalização em algumas das zonas balneares, com o objetivo de sensibilizar a população a evitar comportamentos de risco".







Desta forma, os militares com formação de nadador-salvador irão vigiar as praias de Lisboa e do Algarve. Estes vão circular em Moto 4 com desfibrilhadores automáticos externos, estando assim preparados para socorrer os banhistas nas praias sem vigia.Ao todo serão seis motos entre Lisboa e Algarve. Ainda assim, a Marinha pede à população que tenha um comportamento seguro e que evite expor-se a situações de perigo numa eventual ida à praia ou a zonas costeiras. Motivo? O tempo engana, apesar de estar calor, o mar ainda não está próprio para mergulhos . Este ainda é de inverno e apresenta uma "morfologia alterada pelo efeito da ondulação forte", criando "nas praias zonas de fundões, declives acentuados, remoinhos e agueiros que não se encontram sinalizados", afirma a AMN.Se a temperatura se mantiver quente, nas próximas semanas, a Marinha pondera acionar o projeto Seawatch. Este será posto em prática com os mesmos fuzileiros, que irão patrulhar as praias não vigiadas, mas desta vez de norte a sul do País em viaturas "Amarok" com meios de salvamento e desfibrilhadores automáticos.