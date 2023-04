Ex-PAN Cristina Rodrigues já é militante do Chega (e é deputável)

Um ano depois de afirmar à SÁBADO não ter ambições políticas no Chega, a ex-deputada do PAN tornou-se militante do partido de Ventura. Conquistou a confiança do partido e tem potencial eleitoral.

Se a aproximação ao Chega se deu ao tornar-se assessora jurídica do grupo parlamentar, agora oficializou a relação com o partido. Cristina Rodrigues, ex-deputada eleita pelo PAN, é militante. E numa altura em que a cavalgada eleitoral do Chega parece continuar, com as últimas sondagens a dar cerca de 13,5% para o partido liderado por André Ventura, elegendo à volta de 30 deputados, a antiga parlamentar do PAN ganhou a confiança da cúpula com o seu trabalho da Assembleia da República — e já é potencial candidata a deputada, apurou a SÁBADO junto de fontes do núcleo duro do partido.