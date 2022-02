Os 11 discípulos que encheram os cofres do Chega

Os 11 novos deputados do futuro grupo parlamentar do Chega são uma amálgama de origens políticas e sociais, oriundos do CDS ao Aliança, passando por monárquicos a ultraconservadores do Opus Dei, e ainda por um histórico com passagens pelo MIRN e MDLP. Mas têm um fio condutor: a lealdade ao líder.



Com más experiências nos Açores, onde o deputado regional Carlos Furtado passou a independente, e nas autárquicas, com a demissão de dois vereadores em dois meses, André Ventura mudou de estratégia. Primeiro, olhou para onde teve melhor resultado nas Presidenciais, que considera um "bom barómetro"; fez as contas com o método de Hondt; escolheu do seu núcleo duro quem queria e colocou-os onde teriam melhores hipóteses. O critério? Primeiro, lealdade; depois, competência.



"Este grupo foi escolhido por mim diretamente, não foi uma escolha do partido. Antes do congresso, era o partido que tinha de escolher. Depois do congresso, os congressistas mandataram-me a mim - e eu fiz uma escolha por lealdade, competência e por uma análise do que poderiam ser estas pessoas no lugar de deputado", disse à SÁBADO o líder do Chega, referindo-se à centralização de poderes executivos votados na última reunião magna. Depois disso, Ventura pode dissolver distritais e tem a última palavra na escolha de todos os candidatos que representam o partido.