Ventura sorri num pântano à direita. Próximo objetivo: destronar o PSD

Tudo mudou. Tudo mudou mesmo. À esquerda, BE e PCP foram diminuídos a quinta e sexta forças políticas, cada um com menos de 5% dos votos. À direita, o PSD perdeu para uma maioria absoluta do PS e o CDS-PP desapareceu. O pior cenário possível para os dois partidos mais antigos (e representativos) da direita portuguesa concretizou-se – e só as novas forças à direita sorriram: IL elegeu 8 deputados, o Chega 12. Quando André Ventura chegou à sala de conferências do hotel Marriott pouco depois das 23:30, já sabia que era um dos grandes vencedores da noite, e a receção fala por si. "Pouco importa, se eles falam bem ou mal. Temos o André Ventura, a mandar em Portugal", cantavam os militantes. Antes não se cantava "temos", mas sim "queremos" – é, afinal, um verbo que se adequa mais às ambições do líder do Chega a curto prazo.



"Se o PSD não fez o seu trabalho, seremos nós a oposição em Portugal. A partir de agora tudo será diferente no Parlamento", afirmou. Ventura passou grande parte da noite no segundo andar do hotel Marriott, que ficou reservado como "quartel-general" do partido para esta noite e onde o líder do Chega também vai passar a noite. Aquela aparição foi apenas para anunciar a vitória junto dos militantes: de champanhe na mão, Ventura colocou como nova meta para a próxima legislatura "a construção de uma grande alternativa à direita" e quer substituir o PSD, enfraquecido nestas eleições, na oposição: "a liderança dessa direita será o Chega".



Olhando para o crescimento do Chega em fases, dirigentes do Chega intitulam-na de fase três. Fase um: colocar André Ventura na Assembleia da República. Seis meses depois de o Tribunal Constitucional formalizar o Chega como partido, Ventura é eleito nas legislativas de 2019. Fase dois: implantação do partido a nível local. Alcançaram-na nestas autárquicas: elegeram 19 vereadores, com 159 mandatos em Assembleia Municipais. Isto não aconteceu sem guerras internas acesas na criação de estruturas distritais, que levaram a insultos, pancadaria (em Santarém) e demissões, forçando a direção do partido criar no final de 2020 a diretiva 03/2020, mais conhecida como Lei da Rolha, que suspende qualquer militante que fale mal do partido ou de dirigentes em público – até em redes sociais.