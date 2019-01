Bárbara Vara, uma das arguidas na Operação Marquês, foi a primeira a ser ouvida na fase de instrução que teve início esta segunda-feira. Audição do pai adiada para fevereiro.

Começou a fase de instrução do processo da Operação Marquês, esta segunda-feira, e aquele que é um dos maiores processos judiciais da democracia portuguesa não teve um arranque imaculado. Armando Vara devia ser ouvido esta terça-feira, mas a audição não será possível, já que os guardas prisionais estão em greve, não podendo o ex-administrador do BCP deslcoar-se até ao Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, por estar a cumprir uma pena de prisão de cinco anos no âmbito do processo Face Oculta no Estabelecimento Prisional de Évora.



Quem não foi impedida de ser ouvida foi a filha, Bárbara Vara. A arguida é acusada de dois crimes de branqueamento de capitais, um em cumplicidade com o seu pai e outro em coautoria com outros arguidos do processo. Ao juiz responsável pela instrução do caso, Ivo Rosa, Bárbara afirmou que nunca soube, nem desconfiou, da origem do dinheiro de que é acusada de branquear, avança o Correio da Manhã.



Segundo as declarações prestadas no Tribunal Central, a filha do ex-ministro avançou que se limitava a assinar os papéis que acreditava estarem de acordo com o trabalho exercido pelo pai e que não tinha qualquer conhecimento da transferência de um milhão de euros para a conta de que era titular.



À entrada do tribunal, nem a arguida nem os seus advogados, Rui Patrício e João Cluny, quiseram prestar declarações aos jornalistas, remetendo para o fim da sessão eventuais comentários. Às 16h00, Bárbara Vara abandonou o Tribunal acompanhada pelos advogados que apenas garantiram que foi dita a verdade.



No requerimento de abertura de instrução, Bárbara pediu também que a mãe fosse ouvida, para explicar exatamente que o facto de figurar o seu nome numa conta com o pai não a levava a conhecer os montantes que eram depositados na mesma.



O atraso na audição a Armando Vara



A audição ao ex-minsitro socialista foi adiada devido a uma greve dos guardas prisionais, avança o jornal Público, citando fonte do Tribunal Central de Instrução Criminal. Vara iria responder como testemunha da filha.



O interrogatório de Armando Vara como testemunha foi adiado de terça-feira para o dia 5 de fevereiro, por decisão do juiz de instrução, Ivo Rosa. Segundo fonte ligada ao processo, na origem do adiamento está a greve dos guardas prisionais, cujos serviços mínimos não contemplam o transporte de presos para diligências não urgentes.



O Correio da Manhã já havia avançado que o ex-governante vai dizer que a filha não sabia que na conta bancária em que ela era titular tinha sido depositado um milhão de euros, que agora as autoridades garantem ter sido obtido de forma ilícita.



Próximos passos da fase de instrução



O juiz de instrução Ivo Rosa já marcou diligências até ao final de maio, prevendo-se que este processo dure cerca de um ano, dado o número de testemunhas que irão depor e os interrogatórios dos arguidos que pediram para ser ouvidos.



O inquérito Operação Marquês, que teve início há mais de cinco anos - culminou na acusação a 28 arguidos - 19 pessoas e nove empresas - e investigou a alegada prática de quase duas centenas de crimes de natureza económico-financeira.



José Sócrates foi acusado de três crimes de corrupção passiva de titular de cargo político, 16 de branqueamento de capitais, nove de falsificação de documentos e três de fraude fiscal qualificada.



Entre os 28 arguidos estão Carlos Santos Silva, Henrique Granadeiro, Zeinal Bava, Armando Vara, Bárbara Vara, Joaquim Barroca, Helder Bataglia, Rui Mão de Ferro e Gonçalo Ferreira, empresas do grupo Lena (Lena SGPS, LEC SGPS e LEC SA) e a sociedade Vale do Lobo Resort Turísticos de Luxo.



Com Lusa