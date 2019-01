Entre Janeiro e 17 de Dezembro de 2018, houve sete vezes mais roubos de fármacos em Portugal do que nos anos anteriores. Ginásios e competições desportivas serão um destino

O Infarmed registou, de janeiro a 17 de dezembro passado, sete vezes mais notificações de desaparecimento de medicamentos no País do que em 2016 e 2017 (apenas tinha ocorrido uma em cada um destes anos). Sempre por email, os sete alertas (que envolveram dezenas de lotes) vieram de todos os elos da cadeia do medicamento, de fabricantes a distribuidores e farmácias.



Muitos eram anabolizantes, possivelmente posteriormente vendidos em ginásios ou na competição desportiva.



