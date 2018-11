Há mais de um mês que José Sócrates trocou a vida na capital por um dia-a-dia mais calmo na Ericeira. Segundo o Correio da Manhã, o antigo primeiro ministro está a viver num apartamento T4 com vista para o mar, onde o preço médio dos arrendamentos ronda os 1500 a 2000 mil euros por mês. A mesma fonte, citando um pessoa ligada à gestão de condomínios do local, revela que o ex-governante "não arrendou nem comprou" a casa, que poderá pertencer a um amigo.



Caminhas e jogging estão entre as rotinas diárias de Sócrates, sendo que os vizzinhos dizem que os encontros com o ex-ministro Mário Lino, que também vive na vila, são frequentes.



Sócrates está acusado de três crimes de corrupção passiva de titular de cargo político, 16 de branqueamento de capitais, nove de falsificação de documentos e três de fraude fiscal qualificada, no âmbito da Operação Marquês.



