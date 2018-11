Ivo Rosa passa a ser acompanhado em permanência por dois agentes da PSP.

Ivo Rosa, o juiz que vai decidir se José Sócrates e Ricardo Salgado, entre outros 27 arguidos, vão ou não a julgamento no âmbito da Operação Marquês, está desde esta terça-feira a ser guardado em permanência por elementos do Corpo de Segurança Pessoal da PSP.



Conheça toda a história no site do Correio da Manhã.