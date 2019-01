Armando Vara, o ex-ministro socialista agora em prisão efetiva , vai dentro de poucos dias tentar "safar" a filha Bárbara do processo Marquês. Segundo o Correio da Manhã , o ex-governante foi arrolado como testemunha - embora seja também arguido - para dizer que a filha não sabia que na conta bancária em que ela era titular tinha sido depositado um milhão de euros, que agora as autoridades garantem ter sido obtido de forma ilícita.Deverá ser no próximo dia 29 que Vara sairá da cadeira pela primeira vez e, nessa altura, também já saberá o que disse a filha - que vai ser ouvida a 28. No requerimento de abertura de instrução, Bárbara pediu também que a mãe fosse ouvida, para explicar exatamente que o facto de figurar o seu nome numa conta com o pai não a levava a conhecer os montantes que eram depositados na mesma.Saiba tudo sobre o tema na edição desta quinta-feira do Correio da Manhã