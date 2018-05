Dia 9 de Maio, 10h57 de Lisboa. Mais uma manhã numa cidade que se habituou, desde 2014, a ter anualmente entre sete mil a oito mil queixas por furtos de carteiristas, segundo dados fornecidos pela Polícia de Segurança Pública (PSP) à SÁBADO. Em todas as sete colinas da capital portuguesa, do castelo de São Jorge à Mouraria, passando pelos miradouros lisboetas, carteiristas portugueses, magrebinos e do leste europeu, como a PSP os identifica, já estavam misturados com os milhões de turistas que passam por Lisboa todos os anos - e a SÁBADO também, a bordo de um tuk-tuk.





Afinal, quantos carteiristas são detidos durante uma viagem de tuk-tuk em 2018? Com a crescente hostilidade dos carteiristas para com os condutores dos "tuks", cuja violência já foi filmada e alvo de atenção mediática , adecidiu subir a bordo de um, em plena semana de Eurovisão, e fez a conta: seis detenções.

A viagem começou na rua do Comércio, na Baixa de Lisboa, e terminou perto do Castelo de São Jorge. Das 10h57 às 12h08, com um olho na mochila e outro na máquina fotográfica, a SÁBADO passeou, com a ajuda da Associação Nacional de Condutores de Animação Turística e Animadores Turístico (ANCAT), que representa os condutores de tuk-tuk da capital, por algumas das zonas de maior incidência deste crime: Sé, miradouro de Santa Luzia, Portas do Sol e a igreja de São Vicente de Fora.



Em pouco mais de uma hora de viagem, assistimos a seis detenções - cinco ficaram documentadas em vídeo. O momento de maior tensão do passeio aconteceu no miradouro de Santa Luzia, com apenas dez minutos de viagem: três polícias saíram de uma carrinha da PSP e foram a correr atrás do eléctrico 28, obrigando-o a parar para deterem três carteiristas. Veja o momento no vídeo acima.





Posteriormente, o porta-voz do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, o comissário Tiago Garcia, explicou ào sucedido: no dia 9 de Maio, uma equipa de Intervenção Rápida da 1ª Divisão Policial da PSP de Lisboa, enquadrada no policiamento ao EuroVillage, deteve 6 pessoas – 4 homens e 2 mulheres - para "identificação (nos termos da lei)". "Por haver dúvidas quanto à veracidade dos documentos apresentados, foram conduzidos até à primeira divisão", explicou o comissário.Estas detenções aconteceram após as autoridades terem dado conta, "por parte de vários populares e transeuntes", de que "esse grupo com o qual se deu a intervenção, era suspeito da prática de crimes de furto por método de carteirista"."Não se preocupe. Eles estão de algemas agora, mas safam-se", lamentou a motorista tuk-tuk que seguia a guiar. De facto, dos seis carteiristas visados nesta acção policial, apenas uma mulher ficou detida, pelo crime de ofensas à integridade física.Entretanto, conta fonte oficial da ANCAT, o suspeito do sexo masculino filmado pelafoi libertado e, um dia depois, voltou a ser apanhado a furtar em eléctricos. Esta semana, voltou a ser detido: "Isto é o dia-a-dia dele", frisa a mesma fonte."Impunidade" é uma palavra muito repetida entre os motoristas dos 'tuks'. A PSP explica: "a maioria dos detidos, após apresentação ao Ministério Público, aguardam o julgamento em liberdade", explicou o comissário Tiago Garcia.A PSP divide as queixas entre as que ocorreram "em flagrante delito", e as em que não foi possível assistir à subtracção dos bens.Caso o carteirista não tenha sido apanhado "em flagrante delito", o Ministério Público entrega a queixa à Divisão de Investigação Criminal da PSP para investigação em moldes "normais", descreve a PSP. No que toca a cenários em que se verificou o flagrante delito, "há que distinguir duas situações diferentes": "a que ocorre em transportes públicos ou nas suas paragens, e o valor do subtraído é superior a 102 euros; e a que ocorre na via pública, num bar, num hotel, num centro comercial ou noutro local qualquer"."A primeira trata-se de um crime de furto qualificado, que é de natureza pública e, no limite, admite a medida de coacção de prisão preventiva" - valores menores que 102 euros não são crime público. "Já a segunda, trata-se de um crime de furto simples, com uma pena de prisão máxima mais curta (até 3 anos), não admitindo medidas de coacção privativas da liberdade", concretizou.De acordo com os dados que nos foram fornecidos pelas autoridades, a grande maioria dos suspeitos de furto por carteirismo são apanhados em situações em que "a lei não admite que um arguido possa aguardar o desenrolar do processo privado da liberdade".Além disso, aapurou que os carteiristas são defendidos pelos mesmos advogados. A PSP confirmou a informação: "Não sendo um dado absoluto, a verdade é que, em regra, costumam ser assistidos pelos mesmos defensores."Este ano, até ao momento, em situação de flagrante delito, a PSP deteve 45 pessoas, segundo números oficiais. "Já fazendo uma retrospectiva dos últimos anos, desde 2014, detivemos em flagrante delito 680 suspeitos da prática deste crime. Ressalva-se que estes são os detidos em situação de flagrante delito, dando-se nota de que, no âmbito das investigações feitas, o número de identificados e arguidos pela prática deste tipo de crime sobe exponencialmente (a números que não podemos detalhar, por não termos essa informação consolidada)", frisou.

Tuk-Tuk, "os olhos da PSP"

Se há quem conheça Lisboa, dos seus recantos aos seus carteiristas, são os motoristas de tuk-tuks. São mais do que condutores, são também guias turísticos, contando histórias da cidade aos clientes, grande parte estrangeiros.



Como querem manter o turismo português de "boa saúde", longe do fenómeno carteirista, não hesitam em usar sinais sonoros (buzinadelas, assobios, berros) para alertar turistas da iminência de um furto - e isso tornou-os, como os próprios se descrevem, um dos "arqui-inimigos" dos carteiristas.



"Nós impedimos muitos assaltos. Os carteiristas olham para nós como denunciantes dos seus crimes", referiu Gil Redondo, vice-presidente da ANCAT, tentando explicar as hostilidades dos carteiristas para com os profissionais turísticos.



De acordo com o dirigente da associação que representa os 'tuks', os carteiristas "respondem torto" e "são capazes de violentar". "Já houve carteiristas que responderam: 'Deixem-me trabalhar!" [risos] Mas também já houve um incidente em que um dos nossos foi intimidado com uma faca", lamentou.



Para se protegerem destas ameaças, os tuks estão em alerta. Sabem quem são os carteiristas - "que mudam de país com frequência", conta Redondo -, onde estão, como agem e até onde é que tomam o pequeno-almoço e almoço. Por exemplo, um motorista explicou-nos que conhece um grupo de carteiristas que, antes de começar os furtos pela manhã, toma o pequeno-almoço no restaurante O Trevo - e que até já os tinha apanhado a conviver "com um condutor de eléctrico, com o uniforme e tudo!" Os empregados do estabelecimento confirmaram à SÁBADO as refeições constantes, mas disse que desconhecia os encontros entre motoristas do eléctrico e carteiristas.



Além disso, os tuk-tuks partilham entre si vídeos e informação sobre a localização dos carteiristas, estando em constante colaboração com a PSP. "Consideramo-nos os olhos da PSP. Temos de nos movimentar muito pela cidade, temos uma visão dela muito especial", disse o vice-presidente da associação.



Nas palavras da ANCAT, a relação entre a associação de motoristas tuk-tuks e a PSP é "fantástica". Em Outubro, a ANCAT pediu uma reunião urgente à PSP, entretanto aprovada pelas autoridades, para denunciar o aumento da acção de um gangue "que está em vários pontos da Europa".



Mas essa não é a única iniciativa feita em conjunto. A PSP tem duas formações prevista para motoristas tuk-tuk: no dia 4 de Junho, falar-se-à de "segurança no turismo", especificamente de "medidas de prevenção de furtos", e no dia 18 começa o projecto anti-terrorismo ACTUM. "A PSP vê-nos como uma mais valia. Estrategicamente, passámos a ser os olhos da PSP. Com estas formações, vamos saber como agir", disse fonte oficial da ANCAT.