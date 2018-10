O condutor de tuk-tuk puxou de uma navalha e feriu o pescoço do funcionário do hotel Pestana CR7, em Lisboa, que já estava armado com um pau.

Um condutor de tuk-tuk esfaqueou um funcionário do hotel Pestana CR7, na Rua do Comércio, em Lisboa, após discutirem devido a um lugar de estacionamento.



De acordo com fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, citada pelo Jornal de Notícias, o incidente começou pelas 14:15 desta terça-feira. Um funcionário do hotel pediu ao motorista de um tuk-tuk para se desviar, de modo a poder estacionar o seu carro nos lugares reservados ao hotel.





O condutor de tuk-tuk, de 47 anos, recusou-se a sair daquele lugar, o que levou a ambos começaram agressões mútuas. A polícia foi chamada ao local, o que não terá impedido o condutor de tuk-tuk de puxar de uma navalha e ferir o pescoço do funcionário da unidade hoteleira, que já tinha ido buscar um pau para bater no motorista.



Os agentes da PSP presenciaram o momento e detiveram de imediato o condutor de tuk-tuk. O funcionário do hotel de Cristiano Ronaldo foi transportado para o Hospital de São José em estado "mais ou menos grave".