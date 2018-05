A PSP do Comando Metropolitano do Porto deteve três carteiristas e aproveitou, esta sexta-feira, para deixar um alerta no Facebook. "Se é mais forte que tu, deixa-os levar o tijolo", refere a Polícia de Segurança Pública, garantindo que a maioria das carteiras é retirada do bolso de trás das calças."O Dispositivo da Polícia de Segurança Pública do Comando Metropolitano do Porto, através do efectivo da Divisão de Investigação Criminal realizou mais uma operação policial cujo propósito assenta na desagregação de grupos de indivíduos que de forma organizada se dedicam à prática dos crimes de furto de carteiras", começou por escrever a PSP na rede social.

"No decurso de diligências policiais desenvolvidas, pelas 12H40, do dia de ontem, na rua Infante D. Henrique, da cidade do Porto, foram detidos 3 homens de 17, 19 e 19 anos de idade, sem actividade profissional e residentes em Lisboa respectivamente", explicou a força de segurança.

A polícia apreendeu uma carteira, depois entregue ao proprietário.