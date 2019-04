Este ano, os portugueses vão bater um novo recorde em viagens nas férias da Páscoa: em comparação ao período homólogo, as vendas registam um crescimento de 30%, permitindo às agências terem o melhor ano de sempre. Os hoteleiros nacionais também estão a sentir ocupações melhores ou semelhantes à do ano de 2018, o que permite antecipar a subida do preço médio e evolução favorável das receitas para esta altura, avança o Jornal de Notícias.

"Para os destinos nacionais, há muita procura, mas ainda faltam muitas reservas de última hora", relembra o vice-presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, Nuno Mateus. "Não temos dúvida de que os portugueses vão viajar ainda mais do que no ano passado, que foi o melhor de sempre. Posso afirmar com segurança o crescimento de dois dígitos", garante, acrescentando que se nota uma subida de viagens "quando o desemprego desce".

Apesar de as viagens da Páscoa serem o pontapé de saída do ano, as agências e operadores mostram-se otimistas com o restante ano de 2019. "Estamos a crescer nas vendas, mas só no final do verão podemos contabilizar um valor", disse fonte da agência Abreu, líder de mercado em Portugal, ao JN.

Na agência Pinto Lopes Viagens, que engloba circuitos por todo o mundo, o crescimento também é de 30%. Rui Pinto Lopes tem todas as partidas da Páscoa esgotadas, num total de sete mil lugares com destino à Rússia, Irão, Índia, Vietname, Tailândia, Croácia e Itália.

O ano também está a começar bem para as cadeias hoteleiras: dados da Associação Hoteleira de Portugal (AHP) apontam que a maioria dos hoteleiros espera taxas de ocupação melhores face a 2018 (41%) ou iguais às do ano passado, tal com receitas globais e alojamento melhores (58%). "A única ameaça é a meteorologia, porque os principais mercados deste período são Portugal e Espanha, e conforme o tempo, tanto reservam à última hora, como desmarcam e ficam em casa", explica Cristina Siza Viera, diretora executiva da organização.

Cá dentro, o destino mais popular continua a ser o Algarve, seguido do Porto e do Norte, Açores e Madeira. Para fora, os destinos mais próximos – Cabo Verde, São Tomé e Disneyland - continuam a liderar as vendas, com escapadinhas a cidades europeias, viagens à Turquia e cruzeiros no Norte da Europa a manterem-se perto. As viagens para as Caraíbas e Ásia também aumentaram.