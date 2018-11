É na cidade de Lisboa que a maioria (68%) destes crimes acontece, a mesma percentagem que em 2017.

Nos primeiros dez meses do ano foram detidas 980 carteiristas. Segundo dados da PSP, avançados ao i, é na cidade de Lisboa que a maioria (68%) destes crimes acontece, a mesma percentagem que em 2017. As freguesias com maior concentração destes crimes são Santa Maria Maior (29,7%), Misericórdia (7,5%) e Belém (3,6%).



Relativamente ao ano passado o número de detenções aumentou 89%. "Tem havido um incremento de acções da PSP na prevenção e combate deste fenómeno, tendo sido criadas equipas específicas para o efeito", disse ao jornal fonte da PSP.



No início do mês, no espaço de apenas uma semana, a força de segurança deteve oito carteiristas - todos apanhados em flagrante a assaltar turistas.



A maioria dos carteiristas (55%) são homens, com idades entre os 20 e os 69 anos. Já as mulheres (45%) encontram-se maioritariamente na faixa etária dos 20 aos 29 anos.