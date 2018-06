O Comando Metropolitano de Lisboa, através da 1.ª Esquadra de Investigação Criminal, deteve cinco carteiristas em flagrante delito no dia 29 de Maio.

As detenções ocorreram especificamente na Praça dos Restauradores e na Rua Chão da Feira (perto do Castelo São Jorge), indica a PSP em comunicado enviado às redacções. No primeiro delito foram capturados dois homens e uma mulher, e no segundo dois homens. Em ambos os casos os carteiristas estavam a agir conjuntamente para concretizar o crime.



Os detidos já foram presentes a tribunal no dia 30 de Maio para se realizar o primeiro interrogatório judicial. A três dos detidos foi aplicada a "medida de coacção de obrigação de presentações periódicas duas vezes por semana" e aos restantes "a medida de coação de obrigação de presentações periódicas quinzenais".