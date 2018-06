No dia 3 de Junho, entre as 9h30 e as 15h30, os tuk-tuk de Lisboa vão oferecer viagens. As partidas são da Praça do Comércio e esta iniciativa pretende chamar a atenção para a necessidade de regulamentação do sector.

Segundo a APECATE- Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos, a proposta de regulamentação municipal ainda não voltou à Assembleia Municipal de Lisboa depois de ser levado a consulta pública, nem foi votada pelo executivo camarário.

A APECATE indica que por ano, os tuk-tuks transportam 600 mil turistas, "contribuindo directamente para o desenvolvimento da economia, da cidade e do país".