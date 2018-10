Só no primeiro semestre foram roubados 4,5 milhões de euros em Lisboa, mas apenas 210 pessoas foram detidas, apesar das milhares de queixas apresentadas por ano.

Lisboa regista milhares de queixas de alegadas vítimas de carteirismo por ano, como apurou a SÁBADO numa reportagem em que assistiu inclusivamente a uma detenção. Mas dessas queixas quantas acabam em detenções? Até Setembro de 2018 foram detidos 210 carteiristas, mais 82 do que em 2016.



Os dados mostram que durante o primeiro semestre do ano terão sido roubados 4,5 milhões de euros, entre bens materiais e dinheiro, nas ruas da capital. Mas a PSP tem uma equipa especializada no combate a este tipo de crime, como explica a TSF, esta segunda-feira.



Em declarações à rádio, um dos membros desta força explicou quais os sinais que podem ajudar a identificar um carteirista: "A postura, o olhar, a maneira de estar. O turista normal não se encosta e não olha para as malas dos outros".



Há também locais mais propícios para este crime. São mais procurados pelos ladrões - e por consequência, pela polícia - ruas estreitas e movimentadas onde o carteirista possa seguir colado aos turistas, por norma disfarcando a operação com um mapa na mão. Andam também, por norma, em casal ou em bando e raramente operam sozinhos.



As operações policiais não diferem muito: os agentes também andam sempre em pares - e vão mudando o par, de forma a não se tornarem facilmente refconhecíveis - e chegam a trocar de roupa várias vezes ao dia. E palmilham a cidade. Chegam mesmo a fazer 16 quilómetros por dia.



E quais as consequências para os carteiristas? Por norma saem em liberdade, já que o furto na rua é considerado simples, com pena até 3 anos e não prevê prisão preventiva até ao julgamento, explica a TSF.



Um dos membros da equipa da PSP para lutar contra o carteirismo, o agente Carvalho, lamenta à rádio: "Hoje fazemos uma detenção, amanhã sabemos que ele vai a tribunal e à tarde já está cá fora a fazer outra carteira. Para nós é sempre ingrato porque o tempo que demora uma detenção é bastante e depois chegamos a tribunal e quase não é reconhecido o nosso trabalho".