Nasceu na Mouraria há 69 anos, criou o Parque das Nações e tem recusado entrevistas sobre o momento que há 20 anos, num 22 de Maio, marcou a sua vida e a do País. Porque foi uma “admirável obra colectiva” e não dele. Inaugurou-a de charuto na mão, mas estava a convalescer de um cancro. E fala de tudo isso numa longa entrevista biográfica

Tem uma foto com 6 anos, na Mouraria, em pose de pistoleiro. Retrata o que foi a sua infância?

Não, eu era pouco agressivo!

Foi só pose para a fotografia?

É! Acho graça à foto porque não reproduz bem aquilo que eu era. Era uma pistola de madeira, a fingir, nem era uma réplica verosímil...

E a varanda na Mouraria, não?

Isso sim. Eu nasci na R. Marquês de Ponte de Lima, na Mouraria, e a fotografia é tirada na varanda do segundo andar, que era a casa da minha família.

É uma espécie de "perfeito lisboeta", não sei se tinha uma "terra" para onde fosse nas férias?

Não, sou completamente lisboeta. Não sei se existe essa figura de perfeito lisboeta, mas podemos criá-la agora. Não ia à terra, a minha terra era Lisboa.

E chama-se António Taurino por causa dos seus avôs.

Do meu avô materno, que se chamava Taurino Lopes Mega. E o paterno era António de Jesus Ferreira.

Sendo um nome tão pouco comum, gostou dessa herança?

Quando era miúdo não gostava nada. Metiam-se comigo, sobretudo no liceu, "Ó Taurino", e a minha mãe quando se zangava chamava-me pelo nome completo, "António Taurino", e eu dizia "ai que já lá vem chuva". Hoje acho graça que as pessoas digam António o quê? E eu digo Taurino, T.a.u..

O seu pai teve uma loja de discos e levava-lhe discos para casa. E também o Cavaleiro Andante. Teve uma infância privilegiada, do ponto de vista cultural?

Pode-se dizer que sim. O meu pai era um comerciante da baixa, da R. do Carmo, onde primeiro teve uma papelaria de luxo e depois foi sócio da Discoteca Universal. E começou a trazer para casa o Domenico Modugno, o Renato Carusone, o Marino Marini, a música italiana dos anos 50... Em casa, a minha irmã estudava piano e falava francês (risos), como na história do gato maltês. E havia uma não muito grande mas bastante escolhida biblioteca em minha casa, o Eça todo, mais Eça que Camilo, típico da burguesia lisboeta. Tinha uma envolvente cultural simpática. O Cavaleiro Andante começou a sair em 52 e eu tive-o a partir de 54 regularmente. Depois, por extensão, o meu pai trazia-me tudo o que ia saindo de banda desenhada, o Condor Popular, o Condor Mensal, o Mundo de Aventuras, o Foguetão, mais tarde.

Era uma família politizada?

O meu pai, completamente, Era anti -salazarista, oposicionista indefectível... Quando fui para o liceu Pedro Nunes, em 1959, tinha que se comprar a farda da Mocidade Portuguesa. E o meu pai disse à minha mãe: "No dia em que entrar um único símbolo aqui dentro de casa, eu saio e nunca mais volto." E a minha mãe foi muito chorosa para o Pedro Nunes, falar com o senhor reitor. "Tenho este problema, mas o António assim vai ter faltas e perde o ano..." E o reitor disse-lhe: "Esteja descansada. O seu marido tem toda a razão." E nunca tive uma única coisa da Mocidade. O meu pai era um republicano à antiga. A minha mãe era uma senhora burguesa da classe média lisboeta, católica, temente a Deus, aos padres e ao Salazar. E às vezes havia ali uma certa fricção.





