Juízes conselheiros consideraram convocação da última reunião magna do partido inválida. Partido marcou congresso com conselho nacional de "composição ilegal".

O Tribunal Constitucional aceitou um pedido de impugnação do último congresso do Chega, em Santarém. Era a quinta reunião magna, convocada pelo conselho nacional partidário em sessão extraordinária após o Palácio Ratton ter chumbado os estatutos do partido. A autora desta impugnação é Fernanda Marques Lopes, fundadora do Chega, antiga presidente do conselho de jurisdição e amiga de universidade de André Ventura.