Madonna consegue pôr cavalo dentro de palácio em Portugal

Corria o ano de 2019 quando Basílio Horta, presidente da Câmara de Sintra, recusava o pedido de Madonna para poder entrar com um cavalo puro-sangue dentro da Quinta Nova de Assunção, um palácio do século XIX, de forma a gravar parte de um videoclipe. Na altura o tema foi alvo de muita controvérsia mas parece que, quatro anos mais tarde, a estrela da Pop levou a sua avante, mas em Lisboa.





Esta quarta-feira, enquanto celebrava o seu 65º aniversário, a artista conseguiu pôr um cavalo dentro do Palácio do Grilo, local onde assinalou a data. Falamos de um edifício do século XVIII classificado como Monumento de Interesse Público e onde agora funciona um "restaurante artístico".O espaço interior, de acordo com a página da Internet do Palácio, "destaca-se pelos programas decorativos, de grande riqueza e erudição" tendo "conjuntos de pintura mural da autoria de Cirilo Wolkmar Machado", "azulejaria dos séculos XVIII e XIX" e ainda uma capela que "alberga um retábulo de talha dourada e policromada da segunda metade do século XVIII".De acordo com o Observador, Madonna terá entrado no Palácio "montada num cavalo e depois terá assistido a uma performance especial protagonizada pelos artistas residentes do espaço de restauração". Porém, nas redes sociais do espaço, foi partilhado um vídeo onde se vê um homem em cima do animal.O vídeo conta com pouco mais de 1.600 gostos e soma dezenas de comentários. Alguns internautas aplaudiram o momento, outros criticaram a utilização de animais para "divertimento humano" e ouve ainda que se recordasse da polémica: "A Madonna deve ter um fetiche por andar a cavalo dentro de palácios".