Chega aproveita congresso para lançar medidas e corrigir erros

Arranca esta sexta-feira o VI congresso do Chega no Centro Cultural de Viana do Castelo, a sexta reunião magna em quatro anos e meio de existência. O principal motivo para o partido se reunir? Corrigir os erros estatutários provocados pelo mais recente acórdão do Tribunal Constitucional sobre o Chega, que anulou o último congresso do partido por considerar a sua convocação inválida — mas não só. Na cúpula do Chega, juntou-se o útil ao agradável: "Será também uma rampa de lançamento para eleições, com novidades sobre o nosso programa eleitoral e discursos virados para a campanha", afirmou fonte da organização do congresso à SÁBADO.