Os interrogatórios arrancam às 10 horas, com o arguido Hugo Ribeiro a ser ouvido pelo juiz Carlos Delca. Seguem-se Celso Cordeiro, Sérgio Santos, Elton Camará e uma testemunha. Na terça-feira será ouvido Bruno de Carvalho, a partir das 14 horas. Nessa manhã acontecerá ainda o interrogatório de Eduardo Nicodemus.

37 dos 44 arguidos mantêm-se em prisão preventiva. O tribunal do Barreiro tem até 21 de setembro para decidir – é a data em que 23 dos arguidos podem ser colocados em liberdade por ser a data-limite da prisão preventiva.

Cândida Vilar representa o Ministério Público na fase de instrução.





Bruno de Carvalho, Mustafá e mais quatro arguidos encontram-se em liberdade, sendo obrigados a apresentações diárias às autoridades.

O ataque em Alcochete ocorreu a 15 de maio de 2018. Ocorreu durante um período de tensão desde 5 de abril entre Bruno de Carvalho e o plantel, devido a uma derrota com o Atlético de Madrid na Liga Europa.

Cinco dias depois do ataque à Academia, durante os quais praticamente não se realizaram treinos, o Sporting perdeu a final da Taça de Portugal por 2-1, com o Desportivo das Aves. Bruno de Carvalho não esteve no Jamor por considerar que "não estavam reunidas as condições".

Mais tarde, começaram as rescisões por justa causa. O guarda-redes Rui Patrício foi o primeiro jogador a rescindir, alegando justa causa em 01 de junho, seguindo-se Daniel Podence, William Carvalho, Gelson Martins, Rúben Ribeiro, Rafael Leão, Bruno Fernandes, Bas Dost e Rodrigo Battaglia, mas os três últimos voltaram a assinar com o Sporting após a destituição de Bruno de Carvalho.

Também o treinador Jorge Jesus acabou por deixar Alvalade, depois de rescindir por mútuo acordo, e rumar aos sauditas do Al-Hilal, clube do qual já saiu.





O ataque à Academia mergulhou o clube numa crise institucional sem precedentes, com os membros da Mesa da Assembleia-Geral (MAG), liderada por Jaime Marta Soares, a demitirem-se em bloco, tal como o presidente e vários membros do Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD).

No final de maio, Marta Soares marcou uma Assembleia-Geral (AG) para destituir Bruno de Carvalho, que considerou esta convocação uma "bomba atómica" ilegal.

Depois de várias providências cautelares não aceites, Bruno de Carvalho acabou mesmo por ser destituído em AG, com 71,26% dos votos.





Com Bruno de Carvalho suspenso, Marta Soares nomeou uma comissão de gestão, com Artur Torres Pereira como presidente e com o antigo presidente Sousa Cintra, que viria a ser escolhido para liderar a SAD até às eleições.

Sousa Cintra demitiu o treinador sérvio Sinisa Mihajlovic, entretanto contratado por Bruno de Carvalho, e escolheu para o seu lugar José Peseiro.

Em setembro, no ato eleitoral mais concorrido de sempre, Frederico Varandas, ex-diretor clínico, presente do dia do ataque de Alcochete, foi eleito com 42,32% dos votos, superando cinco candidatos.

A primeira decisão mediática de Frederico Varandas foi a substituição de José Peseiro por Marcel Keizer. O técnico holandês levou a equipa à conquista da Taça da Liga e garantiu um lugar na final da Taça de Portugal, a disputar no próximo dia 25.