Tochas, cintos e bastões foram as armas predilectas do ataque em Alcochete. Mas destes três, o cinto ganha especial destaque: foi usado contra o treinador Jorge Jesus, o seu adjunto Raúl Nunes, o diretor de operações da Academia, Ricardo Gonçalves, e os jogadores William Carvalho e Bas Dost.Cintos, tal como este detectado pelas câmaras de vigilância , foram usados de forma particularmente violenta contra jogadores, equipa técnica e dirigentes. De acordo com o despacho de acusação do Ministério Público, as autoridades até chegaram a encontrar a fivela separada do cinto "usado por autor dos ilícitos para agredir as vítimas, localizado e apreendido no balneário da equipa principal".O despacho de acusação descreve o uso do cinto. Primeiro, quando Jorge Jesus e Ricardo Gonçalves tentaram afastar o grupo de invasores. "Um dos arguidos, com um cinto enrolado na mão, desferiu, com a fivela, um golpe no corpo de Jorge Jesus, provocando-lhe ferimentos e dores. Fê-lo, de comum acordo com os restantes arguidos presentes no recinto", lê-se.Mais tarde, aos jogadores. Primeiro, o avançado Bas Dost: "Um outro arguido encapuzado, de comum acordo e em comunhão de esforços com os restantes, na concretização do plano acima referido, aproximou-se do ofendido Bas Dost e, empunhando um cinto com fivela, desferiu um golpe na cabeça do ofendido, provocando-lhe, como consequência direta e necessária,lesões e a queda no solo." Como resultado, o avançado holandês ficou com a cabeça aberta em dois sítios, tendo sido suturado, e com várias lesões nas pernas.O Ministério Público também descreve os golpes de cinto contra William Carvalho. Enquanto lhe gritavam "tira a camisola, não és digno de vestir esta camisola", "queres ir embora, filho da p***?" e "partimos-te a boca toda", três arguidos encapuzados agarraram-no, "impedindo-o de se defender, e um deles desferiu-lhe um soco que o atingiu no tórax e, após isso, utilizando um cinto, desferiram com o mesmo, um golpe que o atingiu na zona clavicular esquerda, provocando-lhe, como consequência directa e necessária, dores e hematomas."