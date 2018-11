O CM e a CMTV revelam novas imagens do ataque à Academia de Alcochete, que aconteceu a 15 de Maio, captadas pelo sistema de videovigilância, durante o qual jogadores e equipa técnica do Sporting foram alvo de agressões.



Ao todo, foram constituídos 44 arguidos, acusados de 4400 crimes. Sobre Bruno de Carvalho, o antigo presidente leonino, recai a suspeita de 98 crimes. Mustafá, líder da Juventude Leonina, e Bruno Jacinto, que era oficial de ligação aos adeptos, também estão acusados de serem autores morais dos crimes, como Carvalho. O Ministério Público designou 78 testemunhas.



Nos vídeos, é possível ver como se desenrolaram as agressões que motivaram a rescisão unilateral de nove futebolistas do Sporting e a saída de Bruno de Carvalho.



No primeiro vídeo, é possível ver imagens de várias câmaras: a primeira estava à entrada do portão e a segunda, junto às traseiras. Desta maneira, foram captados os 40 agressores da equipa técnica e dos jogadores.





Aqui, é possível ver um dos atacantes a rodar um cinto. Recorde-se que Bas Dost foi agredido com um cinto enquanto apertava as chuteiras, como revelou Frederico Varandas. O agora presidente também estava dentro dos balneários.





Jorge Jesus ficou em choque com as agressões. Aqui, é possível ver o treinador a sair do local onde os seus jogadores foram violentados.





Além dos petardos que lançaram dentro do balneário, os atacantes também lançaram um do exterior para uma das janelas do balneário.





Jorge Jesus tentou impedir os atacantes e, no fim, correu atrás deles, a ordenar que saíssem. Esta câmara captou ainda Jesus em choque, a levar as mãos à cabeça.





