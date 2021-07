Reforma eleitoral do PSD favorece pequenos partidos? Testámos e a resposta é não

Um plano para "aumentar a representatividade do interior" sem "prejudicar os pequenos partidos": foi assim que Rui Rio descreveu a proposta do PSD para a reforma do sistema eleitoral, que passa pela redução dos atuais 230 deputados no Parlamento para 215 e pela divisão do país em 30 círculos eleitorais (em vez dos existentes 20) através de um novo modelo que não usa o tradicional Método de Hondt que, segundo os sociais-democratas, "favorece os grandes partidos" nas eleições legislativas.



No ensaio apresentado há uma semana e que só será entregue no parlamento depois das autárquicas de 26 de setembro, o PSD propõe que os novos círculos territoriais para Portugal Continental e ilhas dos Açores e Madeira só representem 176 deputados no Parlamento, com os círculos de Europa e Fora da Europa a atribuírem outros cinco mandatos, para um total de 181 deputados eleitos através dos círculos eleitorais - menos do que os 230 que representam atualmente os eleitores dos diferentes territórios.



Os restantes 34 mandatos, que perfazem o total de 215 deputados que o PSD deseja, são atribuídos através de um "círculo de compensação", que não passa da subtração dos resultados obtidos por um novo método matemático que o partido propõe, o do quociente, pelos resultados do Método de Hondt.