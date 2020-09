Ventura não seria eleito no Parlamento que o Chega quer

O Chega entregou na sexta-feira no Parlamento um pedido de referendo para a redução do número de deputados à Assembleia da República. A proposta reduz de 230 para 180 o número de representantes parlamentares mas, se o número estivesse em vigor nas últimas eleições de 2019, o seu deputado único, André Ventura não seria eleito.

Um Parlamento sem Ventura e Joacine. E com PS mais perto da maioria absoluta

No projeto de resolução entregue pelo Chega na Assembleia da República, o partido refere que o Parlamento "pode funcionar perfeitamente com 100" mas, face a restrições impostas pela Constituição da República Portuguesa, o número mínimo de representantes parlamentares é de 180.

No mesmo documento, o Chega refere que a redução de deputados "pode ser sinal de aproximação" e levar à eleição de representantes "mais próximos das populações e dos seus reais problemas", mas o novo número de deputados levaria a que 19 dos 22 círculos eleitorais perdessem mandatos - e que os partidos grandes fossem beneficiados.

A SÁBADO fez as contas por extrapolação a partir dos mandatos que elegem os 230 deputados do Parlamento e apenas três - Portalegre, Europa e Fora da Europa - continuariam com os mandatos atuais. Estes são, no entanto, também os três círculos que elegem menos representantes parlamentares.





Entre os círculos eleitorais que perderiam mais mandatos estaria Lisboa (que passaria de 48 para 38), Porto (de 40 para 31), Braga (de 19 para 15), Setúbal (de 18 para 14) e Aveiro (de 16 para 12). Todos os outros distritos ficariam sem dois ou um representante na Assembleia da República.

Assim, e aplicando o Método de Hondt aos resultados das eleições legislativas de 2019 para um parlamento com apenas 180 deputados, o Chega seria mesmo o maior perdedor, a par com o Livre.

No círculo eleitoral de Lisboa, André Ventura deixaria de ser um dos deputados eleitos, assim como Joacine Katar-Moreira. O PS elegeria 16 mandatos (menos quatro que os atuais 20), o PSD conseguiria 10 mandatos (menos dois que os atuais 12), o Bloco de Esquerda ficaria com quatro mandatos (atualmente são cinco), a CDU com três (atualmente são quatro) e Iniciativa Liberal seria o único partido com um deputado único no Parlamento, João Cotrim Figueiredo.





No total, o PS conseguiria 89 dos 180 deputados do Parlamento, ficando a apenas dois representantes para uma maioria absoluta. Perderia 19 deputados em relação a um parlamento com 230 representantes, mas seria o partido mais favorecido com a redução - a descida no número de deputados eleitos seria apenas de 17,6%.

O PSD ficaria com 63 mandatos, menos 16 que num parlamento com 230 deputados - o que representaria uma descida de 20,3%. O Bloco de Esquerda perderia quatro dos seus 19 deputados, ficando com 15 mandatos - uma descida de 21,1%.

Os maiores perdedores seriam, no entanto, os partidos mais pequenos: CDU perderia os seus deputados eleitos em Santarém e Évora e ficaria apenas com oito, dois terços dos atuais 12 que se sentam nas cadeiras do Parlamento; o CDS perderia os mandatos em Braga e Aveiro e veria o seu número de deputados reduzido de cinco para três - uma descida de 40%; enquanto o PAN ficaria também com três representantes na AR, perdendo o mandato conquistado em Setúbal.

Dos três partidos que conseguiram eleger representantes no círculo de Lisboa, apenas a Iniciativa Liberal manteria o seu lugar, de acordo com os resultados de 2019. O último mandato a ser atribuído seria o 2.º do CDS-PP, enquanto que o primeiro das listas a ficar de fora seria o 17.º do PS.

O Chega, de André Ventura, angariou 22.053 votos em Lisboa, mas precisaria de mais 2.199 para conquistar um lugar no Parlamento.