De volta ao PSD, Capucho encabeça lista das autárquicas e ajuda no Parlamento

Expulso do PSD em 2014, António Capucho está de volta ao seu "partido de sempre". Regressado em janeiro deste ano com o número 326 e a antiguidade de outubro de 1974, o ex-autarca de Cascais anunciou que seria o cabeça de lista à Assembleia Municipal de Sintra, pela coligação Vamos Curar Sintra, liderada pelo deputado social-democrata Ricardo Baptista Leite. Pelo meio, é um dos grandes responsáveis por um projeto parlamentar do PSD para a reforma do sistema eleitoral.

Fundador do partido com Sá Carneiro, integrou o governo de Pinto Balsemão como secretário de Estado e exerceu depois o cargo de ministro nos governos de Mário Soares e Cavaco Silva, em 1983 e entre 1987 e 1989. Depois disso, foi o cabeça de lista de umas eleições europeias que o PSD venceu, em 1989, sendo eleito vice-presidente do Parlamento Europeu, cargo que ocupou até 1998.

Depois de eleito presidente da Câmara de Cascais em 2001, 2005 e 2009, renunciou ao mandato em 2011 e, nas autárquicas de 2013, apoiou a candidatura independente de Marco Almeida, liderando a lista à Assembleia Municipal de Sintra, o que lhe valeu a expulsão do PSD no ano seguinte, quando o partido era liderado por Pedro Passos Coelho.