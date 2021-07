Autárquicas, a prova de fogo de Rui Rio

Rui Rio baixou a fasquia: só precisa de fazer mais do que Passos Coelho em 2017, quando o PSD conquistou apenas 79 câmaras. Nas contas que se fazem na direção nacional, há a perspetiva de somar 15 a 17 concelhos àquele que tinha sido o pior resultado de sempre do partido numas autárquicas. Mas muito deste crescimento, em câmaras e eleitos, faz-se à custa de pequenos concelhos. As provas de fogo estão nos grandes centros urbanos e aí tudo se complica.

Lisboa a perder gás