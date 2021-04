Quem é o homem que quer punir Rio?

Paulo Colaço já foi apoiante de Rui Rio e fez parte do núcleo duro da campanha interna do líder, mas a proposta de sanções para Rio e Adão Silva no caso do referendo à eutanásia fez com que o presidente do PSD o acusasse de ter um "perturbante tique estalinista".

A sala do 38.º Congresso do PSD ouvia em silêncio enquanto o presidente da Mesa, Paulo Mota Pinto, ia lendo em voz alta os resultados das votações. Os congressistas, reunidos em Viana do Castelo, pareciam indiferentes ao debitar das listas, no final de um conclave que tinha servido para afastar qualquer dúvida sobre a forma como Rui Rio dominava o partido. De repente, uma salva de palmas abanou o auditório: estava a ser anunciada a votação na lista liderada por Paulo Colaço ao Conselho Nacional de Jurisdição (CJN). Colaço tinha derrotado a lista apoiada por Rui Rio e encabeçada por Fernando Negrão.

Num Congresso do qual Rio saiu como vencedor incontestado, ver a Jurisdição perdida para uma lista adversária parecia uma lança em África para a oposição. Paulo Colaço tinha recebido os apoios dos dois challengers do líder, Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz. E não faltou, tanto do lado da direção como da oposição interna, quem visse neste novo CJN uma espécie de "aldeia gaulesa" que podia servir como "força de bloqueio" à liderança.

Paulo Colaço corria, contudo, em pista própria. Tinha anunciado a sua candidatura a presidente do Conselho de Jurisdição Nacional, muito antes de ter garantido os apoios de Montenegro e Pinto Luz e apresentou-se sempre como independente. Há muito que tinha na cabeça uma ambição que não escondia e que já confidenciou aos mais próximos ser o posto máximo que pretende atingir no partido: o de presidente do CJN.