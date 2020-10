Rui Rio enfrenta processo disciplinar por causa da eutanásia

O Conselho de Jurisdição Nacional (CJN) vai ter de voltar a pronunciar-se sobre a forma como Rui Rio e o grupo parlamentar do PSD conduziram a matéria relacionada com o referendo à eutanásia. Tal como a SÁBADO tinha avançado , o militante Leonel Fernandes fez esta sexta-feira nova queixa ao CJN por considerar que houve um desrespeito pela deliberação do Congresso do partido sobre o referendo à eutanásia.Leonel Fernandes fez duas queixas, uma contra Rui Rio e outra contra o líder parlamentar Adão Silva, nas quais recorda a deliberação da semana passada na qual o Conselho de Jurisdição Nacional considerou ser "de acatamento obrigatório" a moção aprovada no último Congresso para a realização de uma consulta popular sobre a morte assistida."Após este enquadramento do CJ do Partido Social Democrata sou da opinião de que além de não ser dado cumprimento à moção vinculativa aprovada por maioria e de forma negligente, o Presidente do partido e a comissão politica nacional agiu de forma autocrática desrespeitando os princípios democráticos não respeitando de forma ativa o Congresso do Partido e o posicionamento do Conselho de Jurisdição Nacional", escreve Leonel Fernandes, na participação a que ateve acesso.Para "o repor da justiça e da democracia no PSD", o militante pede a abertura de processos disciplinares a Rui Rio e a Adão Silva "por violação do artigo 2°, alínea c) dos Estatutos, violação do artigo 7°, n.° 1, alínea f) também dos estatutos, e violação do artigo 5°, n.° 1, alínea f) do Regulamento de disciplina".De resto, o militante considera que ao dar liberdade de voto na votação da iniciativa de cidadãos para a realização de um referendo, "o presidente do partido e comissão política nacional não fizeram o que estava ao seu alcance mesmo negligenciando de forma muito grave o agilizar de esforços dando liberdade de voto apesar de terem conhecimento do enquadramento do CJ do partido Social Democrata".Leonel Fernandes pede mesmo a perda de mandato para Rio, uma das sanções previstas nos Estatutos do partido."Acho que não pode continuar presidente do PSD quem, apesar dos avisos do CJ, optou por desrespeitar o congresso. No entanto, aceito qualquer outra sanção que o CJ queira aplicar", lê-se no texto que será agora apreciado no órgão presidido por Paulo Colaço.O referendo à eutanásia foi chumbado esta sexta-feira com os votos contra do PS, BE, PCP, PEV, PAN, das duas deputadas não inscritas (Joacine Katar Moreira, ex-Livre, e Cristina Rodrigues, ex-PAN) e de apenas nove deputados do PSD, entre os quais Rui Rio.Houve 70 deputados sociais-democratas a votar a favor da iniciativa, ao lado de IL e CDS.A bancada do PSD foi a única em que houve divisão. Votaram contra a iniciativa Rui Rio, António Lima Costa, Catarina Rocha Ferreira, Mónica Quintela, André Coelho Lima, Isabel Meireles, Márcia Passos, António Maló Abreu e Sofia Matos.O Chega não esteve presente na votação.