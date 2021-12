PSD a votos: Bombons, conspirações e um erro

Às nove da manhã, os delegados ao 39.º Congresso do PSD começaram a chegar às urnas. Nos últimos dias, as conversas sobre apoios, organizações de listas e estratégias dominaram as conversas, umas vezes ao telefone, outras em jantares e até nas salas do Europarque onde os grupos de juntavam para, de portáteis nas mãos, organizar o quem é quem da corrida aos órgãos do partido.



Desta vez, há 11 listas ao Conselho Nacional: mais uma do que há dois anos. E a estratégia da direção de Rui Rio foi a de ter várias listas com apoiantes seus, dificultando as leituras políticas que possam sair da votação para aquele que é o órgão máximo do PSD entre congressos e que tem o poder de aprovar ou não coligações e listas, mas também moções de censura e de confiança ao líder.



Depois de muita especulação sobre quem avançaria, confirma-se que Carlos Eduardo Reis, deputado e apoiante de Rio, volta a encabeçar uma lista ao Conselho Nacional. Mas quando os delegados chegaram ao Europarque para ver as listas afixadas na parede perto das mesas de voto, depararam-se com um erro de impressão que pode gerar dúvidas. Quem aparece a encabeçar a lista que é de Carlos Eduardo Reis é Ana Oliveira.