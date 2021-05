Gritaria no PSD dá queixa para novos processos disciplinares

Rui Rio e Paulo Colaço devem ser alvo de processos disciplinares pela troca de palavras acesas que protagonizaram, esta quarta-feira, no rescaldo do processo que sancionou o líder do PSD com uma advertência por não ter cumprido a moção aprovada em Congresso que obrigava o partido a bater-se pelo referendo à eutanásia. É pelo menos esse o entendimento de um militante do Porto que fez já queixa à Jurisdição do partido contra a Comissão Política Nacional, mas também contra o próprio Conselho de Jurisdição Nacional.

A queixa, a que a SÁBADO teve acesso, fundamenta-se no n.º1 do artigo 5.º do Regulamento de Disciplina do PSD, segundo o qual devem ser punidas as ações que configurem um "manifesto desrespeito pelas deliberações emitidas pelos órgãos competentes do partido, designadamente através dos órgãos de comunicação social".

Para Tiago Azevedo Fernandes, a troca de comunicados em tom duro entre a direção do partido e o presidente da Jurisdição configuram "duas flagrantes violações dos deveres de militante", agravadas pela forma como os ataques foram divulgados na comunicação social.