Jurisdição dos PSD baixa penas a Rui Rio e Adão Silva

Na segunda-feira ao final da tarde, os membros do Conselho de Jurisdição Nacional (CJN) do PSD vão reunir-se para votar sanções a Rui Rio e Adão Silva. Mas em cima da mesa já não estarão a possibilidade de o presidente do partido ser alvo de uma repreensão e de o líder do grupo parlamentar perder o mandato.

A SÁBADO sabe que o relatório final enviado pelo presidente da Jurisdição, Paulo Colaço, aos membros do CJN não é igual à versão preliminar que propunha sanções mais duras. Nesta versão, as penas são significativamente reduzidas.

Agora, Colaço propõe uma repreensão escrita para Adão Silva e uma advertência a Rui Rio. Nesta versão final do relatório do processo disciplinar, Paulo Colaço optou por valorizar as atenuantes.