Portugal tem 21 concelhos a vermelho no gráfico do desconfinamento

Dos 11 concelhos que não avançaram no desconfinamento, apenas um já não está acima do limite de 120 casos por 100 mil habitantes (Alandroal) e três deles - Odemira, Figueira da Foz e Carregal do Sal - viram aumentar o número de casos. Norte é a única região do país com R acima de 1 e a que tem mais concelhos em risco de confinamento - 17.