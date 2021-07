A decisão da Jurisdição que pode atrapalhar Rio

Conselho de Jurisdição Nacional deu razão à concelhia de Aveiro numa disputa com Salvador Malheiro sobre as listas autárquicas. E há um parecer que indica que o mesmo pode acontecer em cinco concelhos onde as concelhias contestam os cabeças de lista.

Já há fumo branco sobre uma das sete queixas que chegaram ao Conselho de Jurisdição Nacional (CJN) do PSD sobre a indicação de candidatos às autárquicas. No caso de Aveiro, o tribunal do partido deu razão à concelhia que contestava a avocação do processo autárquico pela distrital liderada pelo vice-presidente de Rui Rio, Salvador Malheiro.

Ainda que a decisão apele ao "bom senso" das partes envolvidas, explicando que a concelhia não pode ignorar que o candidato – neste caso, Ribau Esteves – tem de ter uma palavra a dizer sobre as listas, a Jurisdição é clara a determinar que o poder de indicar nomes está neste órgão e não pode ser avocado pela distrital, como aconteceu em Aveiro.

Já há "guião" para decisões na próxima semana

A decisão foi tomada na reunião desta quarta-feira, porque – segundo a SÁBADO apurou – a proposta do relator que tinha o caso em mãos já estava pronta há vários dias. Mas as restantes seis participações (cinco delas sobre cabeças de lista) ainda não foram alvo de deliberação.