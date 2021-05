PSD: Aveiro, Barcelos e Lourinhã apresentam queixas contra candidatos

Já chegaram ao Conselho de Jurisdição Nacional (CJN) do PSD queixas de Aveiro, Barcelos e Lourinhã sobre a forma como foram escolhidos os candidatos autárquicos.

São já pelo menos três os casos em que o Conselho de Jurisdição Nacional do PSD terá de se pronunciar sobre a forma como foram feitas as listas para as autárquicas. A SÁBADO sabe que elementos das concelhias de Aveiro, Barcelos e Lourinhã enviaram já queixas ao órgão liderado por Paulo Colaço, pondo em causa o processo autárquico nestas estruturas locais.

Rio afastou empresário da marca Ana Sousa

No caso de Barcelos, concelhia e distrital foram ultrapassadas pela direção nacional, que chamou a si o processo, descartando o nome que tinha sido indicado e aprovado pelas estruturas locais.

João Sousa, empresário dono da marca têxtil Ana Sousa, foi escolhido pela concelhia de Barcelos, num plenário de militantes e viu depois o seu nome ser aprovado por unanimidade pela distrital de Braga. Mas a Comissão Política Nacional (CPN) do PSD recusou a indicação das estruturas e escolheu Mário Constantino, que já tinha sido candidato à Câmara de Barcelos em 2017.