Rui Rio tinha feito queixa, mas não haverá qualquer sanção para os três deputados da Madeira que não votaram ao lado da bancada do PSD na votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2020.A decisão, a que ateve acesso, foi aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho de Jurisdição Nacional do partido.O Conselho entendeu que quer os estatutos quer o regulamento do grupo parlamentar consagram a liberdade de voto como regra no PSD.Partindo desse princípio, para impor disciplina de voto aos deputados sociais-democratas teria de haver uma deliberação da Comissão Política Nacional e o tema teria de ser debatido em reunião do grupo parlamentar.Acontece que Rui Rio, na exposição feita ao Conselho de Jurisdição Nacional, não faz qualquer referência a deliberações da CPN ou da bancada nem anexa qualquer ata que comprove as decisões saídas desses órgãos.A situação é, de resto, comparável à ocorrida durante a votação da proposta do PSD para acabar com os debates quinzenais com o primeiro-ministro no Parlamento.Houve sete deputados a votar contra a proposta do partido e Rio fez uma participação ao Conselho de Jurisdição Nacional alegando que furaram a disciplina de voto. Mas também nessa situação não terá havido deliberação da CPN nesse sentido nem a proposta foi previamente debatida em reunião do grupo parlamentar.A aplicar-se o mesmo princípio, isso pode significar uma absolvição também para esses deputados entre os quais estão Pedro Pinto - que agora concorre à liderança da bancada -, Pedro Rodrigues, Margarida Balseiro Lopes e o líder da JSD Alexandre Poço.Nesta deliberação, ficam sem qualquer sanção os deputados Sara Madruga da Costa, Sérgio Marques e Paulo Neves, que se abstiveram quando o PSD votou contra o Orçamento na generalidade, depois de terem negociado com António Costa as condições de financiamento do novo Hospital do Funchal.De resto, os três deputados votaram contra o Orçamento de 2020, já alinhados com a restante bancada, na votação final global.