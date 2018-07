"Se acham que convidam uma pessoa para vossa casa, mas afinal é outra coisa, tenho muita pena", disse Manuel Pinho, que leu uma declaração escrita de cada vez que o PSD o tentou confrontar com a acusação de ter recebido dinheiro do GES através de sociedades offshores.

O PSD requereu a presença de Manuel Pinho na Comissão de Economia para o ouvir sobre as notícias que dão conta de que terá recebido dinheiro do Grupo Espírito Santo enquanto era ministro da Economia de José Sócrates. Mas Pinho assegura que só veio ao Parlamento falar de política energética e que o acordado era que não abordaria matérias que fazem parte de um processo em curso no qual "nem sequer" é arguido.



"Espantosamente, a questão ética não coube na sua intervenção inicial", apontou o deputado social-democrata Paulo Rios, que foi sempre tentando confrontar Manuel Pinho com o que disse serem "questões éticas".



Paulo Rios esbarrou, no entanto, num muro chamado Manuel Pinho, que foi sempre recordando que só aceitou o "convite" - ao contrário das comissões de inquérito, a vinda à comissão de Economia é opcional e voluntária - por ter ficado acordado que não falaria sobre as matérias que estão em investigação criminal.



"O PSD é o pai dos CMEC e a mãe das barranges", diz Pinho



Pinho até ironizou com o PSD, que acusou de ser "o pai dos CMEC e a mãe das barragens", afirmando que "o cidadão comum esta é preocupado com os preços da energia e com o trânsito entre empresas de energia e a política", disse assegurando não ser político. "Não tenho cartão partidário".



"O homem comum já não compreende a linguagem do homem político", afirmou Pinho, defendendo que isso pode fazer aumentar os populismos, numa referência a uma frase que terá sido dita por Angela Merkel.



Rios tentou por várias vezes esclarecer as ligações de Pinho aos BES, ao GES e à eventual titularidade de sociedades offshores, mas o ex-ministro recusou sempre dar respostas.



"Creio que o senhor deputado não foi informado dos termos em que aceitei ser ouvido", começou por responder Manuel Pinho, que leu a declaração escrita que enviou ao presidente da Comissão de Economia quando recebeu o convite para a audição desta terça-feira.



"Fiz logo saber ao presidente da Comissão que não aceitaria responder a quaisquer outras questões [que não a política de energética]", vincou Pinho assegurando que nunca foi "confrontado com factos ou meios de prova" no âmbito do processo judicial que está em curso e no qual ainda não é arguido.



"Foi-me comunicado que tais condicionamentos tinham sido aceites", disse Pinho, numa afirmação que foi confirmada pelo presidente da Comissão, o centrista Helder Amaral.



Hélder Amaral recordou que Pinho tinha avisado que "não responderia a questões sobre processos com investigação em curso" e que "o PSD entendeu que ainda assim mantinha o interesse em ouvir Manuel Pinho".



"Os grupos parlamentares fazem as perguntas que entenderem, Manuel Pinho responde como entender", defendeu o presidente da comissão parlamentar, sem que o PSD afastasse as perguntas do tema do dinheiro que Manuel Pinho terá recebido dinheiro do Grupo Espírito Santo enquanto era ministro da Economia.



"Eu não sei com é que está a investigação ou não está, eu pergunto sobre aquilo que está na rua", afirmou o social-democrata Paulo Rios, que insistiu em saber se Manuel Pinho "tinha ou se teve sociedades offshores e recebeu algum valor através de sociedades offshores".



"Preparei o melhor que sei esta intervenção", acabou por desabafar Pinho, lamentando o pouco interesse do PSD nos Power Points que trouxe sobre o sector energético.



Recorde-se que, por iniciativa do BE, está decorrer uma comissão parlamentar de inquérito sobre as rendas da energia na qual Manuel Pinho deverá ser ouvido. Aí, aplicam-se as mesmas regras dos tribunais em matéria penal, sendo os convocados obrigados a comparecer e incorrendo em crime de falsas declarações caso mintam.



Razão suficiente para o deputado do PS Luís Testa ter acusado o PSD de se ter "enganado no requerimento" que fez para a audição de Pinho.