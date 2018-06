Classificação como PIN da Herdade da Comporta e da Plataforma Logística do Poceirão, onde o Grupo Espírito Santo tinha interesse directo, vão ser visto à lupa. Governo cedeu actas do Conselho de Ministros sobre a EDP



Os chamados Projectos de Interesse Nacional (PIN) aprovados por Manuel Pinho e pelo governo de José Sócrates nos quais o Grupo Espírito Santo tivesse um interesse directo são o próximo passo da investigação do chamado "caso EDP". Segundo informações recolhidas pela SÁBADO, depois de se saber que Pinho recebeu mensalmente cerca de 15 mil euros do GES, os procuradores do Departamento Central de Investigação e Acção Penal vão escrutinir casos como o da Herdade da Comporta, cujo PIN foi aprovado por Manuel Pinho, e a Plataforma Logística do Poceirão, em cujo consórcio o GES entrou através da Espírito Santo Properties-



No que diz respeito à EDP, os procuradores receberam recentemente uma "prenda" do actual governo: as actas dos Conselhos de Ministros presididos por José Sócrates onde os temas relacionados com a eléctrica foram discutidos. A decisão de entregar actas deste órgão para efeitos de investigação criminal é inédita.



