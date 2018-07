As propostas fazem parte de uma petição com mais de seis mil assinaturas e de dois projectos de lei do CDS-PP.

Os deputados parlamentares discutem quarta-feira a hipótese de o dinheiro gasto pelas famílias em centros de estudos poder ser deduzido dos impostos assim como as empresas de explicações ficarem isentas de IVA.



Na petição, os assinantes criticam a diferença de tratamento entre quem recorre a aulas em centros de estudo e quem opta pelo serviço de explicações dado por particulares, uma vez que, no primeiro caso, as famílias não podem deduzir estes custos em sede de IRS e no segundo caso já podem.



Além disso, "enquanto empresa, os serviços de explicações/lições em matérias de ensino escolar oficial são facturados e tributados em sede de IVA à taxa de 23%", já os mesmos serviços estão isentos de IVA quando são prestados a título pessoal, refere a petição que será discutida quarta-feira.



Por isso, os peticionários solicitam a isenção de IVA nos serviços prestados nos Centros e Salas de Estudo e Explicações e a dedução em sede de IRS enquanto despesas de educação.



No mesmo sentido, o CDS-PP apresenta um projecto de lei que defende a alteração do Código do IVA, de forma a "isentar deste imposto os serviços de explicações e apoio escolar prestados pelos centros de estudo".



Para o CDS, esta alteração deverá entrar em vigor com o Orçamento do Estado subsequente à publicação do diploma.



O CDS-PP propõe ainda a alteração do Código do IRS, "de modo a permitir que lições sobre matérias do ensino escolar oficial ministradas em centros e salas de estudo e de explicações possam ser deduzidas enquanto despesas de educação".



Neste caso, o CDS propõe que a alteração entre em vigor no início do próximo ano.