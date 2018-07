Antigo ministro será ouvido no DCIAP após a audição na Comissão Parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas no dia 17 de Julho.

O antigo ministro a Economia Manuel Pinho vai voltar a ser constituído arguido no âmbito da investigação das rendas à EDP. A alteração de estatuto jurídico ficou patente na notificação enviada pelos procuradores do Departamento Central de Investigação Penal ao antigo governante.



"Realização de interrogatório ao arguido Manuel Pinho no dia 12 de Julho de 2018, pelas 14h00", diz a notificação colocada nos autos do caso EDP e citada pelo Observador. Segundo o mesmo jornal digital, a audiência não acontecerá nesse dia, mas só depois da audição na Comissão Parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas marcada para dia 17.



Devido a compromissos no estrangeiro, Pinho só chegará a Portugal na véspera da audição no Parlamento. A proposta para que fosse ouvido no dia 17 de manhã, avançada pelo DCIAP, foi rejeitada pela defesa do governante por considerar que as duas audições se iriam cruzar. O advogado Sá Fernandes colocou em cima da mesa os dias 18 (à tarde) ou 19 (de manhã), sendo que os procuradores ainda não responderam.



Em Maio passado, o juiz de instrução da investigação das rendas à EDP declarou sem efeito as medidas de coacção aplicadas ao antigo ministro da Economia Manuel Pinho. Ivo Rosa considerou que houve irregularidades na constituição do ex-governante do Governo de Sócrates como arguido, confirmou então a SÁBADO junto do advogado, Ricardo Sá Fernandes.



Esta decisão deu razão ao pedido da defesa de Pinho, que avançara com o pedido de nulidade da decisão. Sá Fernandes alegava que o ex-ministro não fora informado dos factos de que era suspeito, quando começou a ser interrogado.