"Como é sabido, o senhor juiz de instrução anulou o ato de constituição do Dr. Manuel Pinho como arguido. Portanto, o dr. Manuel Pinho não é, neste momento, arguido neste processo. Esse é um dado inquestionável", disse Sá Fernandes.



Manuel Pinho vai ser ouvido na Comissão Parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, pelas 15h desta terça-feira. O ex-ministro já deu a saber, através do seu advogado, que existem perguntas às quais não irá responder.

Manuel Pinho foi constituído arguido no caso EDP há um ano. Não prestou quaisquer declarações desde então, sendo suspeito de conceder favorecimentos ilegítimos à EDP, em 2007.



Existem também suspeitas de que suspeitas de que a sociedade Espírito Santo (ES) Enterprises, o "saco azul" do Grupo Espírito Santo, terá pagado uma avença mensal de 14.963,94 euros a uma offshore detida por Pinho quando este era ministro da Economia do XVII Governo Constitucional.

O ex-ministro da Economia Manuel Pinho não foi interrogado no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) devido a "razões processuais" invocou o seu advogado Ricardo Sá Fernandes, esta terça-feira. Mas o interrogatório não terá acontecido por Manuel Pinho ter, alegadamente, apresentado um incidente de recusa no Tribunal da Relação de Lisboa contra os procuradores Carlos Casimiro e Hugo Neto, titulares dos autos do caso EDP.O ex-ministro socialista alega duas razões para fundamentar o incidente de recusa, avança o jornal Observador. O primeiro motivo terá sido por os procuradores terem notificado Pinho como arguido, quando o mesmo não tem esse estatuto processual depois do juiz Ivo Rosa ter declarado nula a constituição de arguido a 3 de Julho.Pinho diz ainda que o Ministério Público forçou a notificação para o interrogatório desta manhã quando já sabia que estava marcada uma audição no Parlamento desde há semanas e quando o seu advogado tinha proposto o dia 18 ou 19 de Julho.À saída do DCIAP esta terça-feira, Ricardo Sá Fernandes explicou que houve "razões processuais que levaram" a que a sessão fosse adiada e que ainda não foi marcada uma nova audição. O MP ainda não comentou oficialmente a situação.Manuel Pinho devia ter sido ouvido noDCIAP esta manhã pelo procurador Hugo Neto no âmbito do caso EDP, mas recusou prestar declarações, tendo acabado por remeter todas as perguntas para o seu advogado, que chegou depois.