PS não teria maioria absoluta num Parlamento sem círculos eleitorais

Método d'Hondt favorece PS e PSD e faz com que metade dos partidos do Parlamento só consigam eleger nos quatro distritos que mais mandatos elegem (Lisboa, Porto, Braga e Setúbal). Se o sistema fosse aplicado a Portugal Continental como um todo, socialistas só teriam 102 deputados - e o CDS até elegia três. Tino de Rans não entraria no Parlamento por 700 votos.