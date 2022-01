O Pedronunismo morreu?

No PS há quem ache que Pedro Nuno Santos vai ter de retirar consequências da maioria absoluta de António Costa. Mas as notícias da morte política do putativo sucessor de Costa podem ser manifestamente exageradas.

A maioria absoluta de António Costa e a derrocada de PCP e BE mataram a geringonça e isso faz com que seja difícil não pôr Pedro Nuno Santos entre os derrotados da noite eleitoral. Em novembro, o ministro das Infraestruturas garantia mesmo que a geringonça não tinha sido só "um parêntesis", mas antes uma mudança de paradigma. "Eu sei que isto incomoda muito a direita portuguesa. Mas vão ter de se habituar porque ela não foi um parêntesis na história da democracia portuguesa", defendia.



Terá o voto útil no PS derrotado esta tese? No círculo mais próximo de António Costa há quem ache que sim. "O eleitorado penalizou os ‘primos da esquerda’ que chumbaram o Orçamento", diz um dirigente socialista. No fundo, essa era parte central da mensagem de Costa na campanha, que não se cansou de repetir que não desejava a crise política, negando que tivesse sido – como defendia a esquerda – o seu principal artificie.



Entre os mais próximos de Pedro Nuno Santos, a ideia de que o jovem turco pode ter perdido as hipóteses de vir a ser líder do PS é descartada. "Por que haveríamos de morrer? O António Costa não vai ser primeiro-ministro para sempre", reage, em tom de brincadeira, uma fonte da ala pedronunista.