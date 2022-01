Fernanda Tadeu, o 'equilíbrio' de António Costa

A mulher do primeiro-ministro fez questão de marcar lugar ao seu lado durante a campanha eleitoral. Foi mais comum vê-la na rua do que nos comícios. Quem é Fernanda Tadeu, que não se define por ser casada com António Costa? "Uma pessoa é um projeto único."

António Costa foi o homem da noite, mas ao seu lado esteve sempre uma mulher: Fernanda Tadeu. A mulher que o acompanhou nas ruas na campanha eleitoral e o acompanha há já 35 anos. Desde ontem volta a ocupar o cargo de primeira-dama. Isto apesar de ainda recentemente ter defendido: "Ninguém define uma pessoa por ser mulher ou marido de alguém". "Uma pessoa é um projeto único, é alguém que tem um percurso que é pessoal, que tem objetivos, ambições e metas a transpor".



Então quem é Fernanda Tadeu? Para António Costa: "É o meu equilíbrio".



E nem os problemas de saúde a afastam de estar ao lado do marido nos momentos políticos importantes. Em junho de 2019, Fernanda foi operada a um cancro no pulmão – mas dois meses depois fez parte da N2 com o marido, já em pré-campanha. Sobre este sobressalto de saúde, contava em março do ano passado, na TVI, que "felizmente não se expandiu". "Foi tirado e a minha vida voltou ao normal, deixei de ter esse problema", recordou. "Agora, estou 100 por cento saudável. Já nem me lembro... deixou de ser um problema."