PS em vantagem em todas as sondagens

Bloco assume derrota e culpa PS

O partido liderado por Catarina Martins reagiu às projeções pela voz de Pedro Filipe Soares. "As projeções são más noticias e apontam para uma derrota do Bloco de Esquerda", disse o n°2 do partido por Lisboa.



A sua intervenção foi pautada com alguns aplausos dos militantes presentes. Três metros abaixo estava Fernando Rosas, fundador do partido e ex-deputado. Ao lado, Joana e Mariana Mortágua. O inner circle do partido, cerca de 10 pessoas, saíram por uma porta para ouvir Pedro Filipe Soares. Algures numa sala do Capitólio está Catarina Martins a digerir a derrota.



Pedro Filipe Soares diz que as eleições foram uma "estratégia de chantagem do PS, que resultou", referindo que houve um fenómeno de voto útil à esquerda. O candidato a deputado diz que o partido parte agora para a possibilidade de uma nova geringonça com o PS numa situação "mais difícil". Disse ainda que a noite vai ser longa e que esperam pela contagem dos votos devido aos intervalos das projeções. O Bloco espera ainda atenuar a derrota. Há projeções que dão o partido a perder metade da sua bancada parlamentar.