De Costa a Costa. Pela primeira vez, um partido venceu todos os distritos do continente

Faltam ainda saber os resultados das legislativas nos círculos de emigração, mas já é certo que António Costa e o PS fizeram história com os resultados da passada noite eleitoral: pela primeira vez na história das eleições para o Parlamento, um partido venceu todos os 18 distritos de Portugal Continental.



Pelo meio, os socialistas venceram distritos inéditos em legislativas. Em Leiria, foi a primeira vez que o distrito virou rosa desde o 25 de Abril: PS conquistou 84.253 votos, contra 81.778 do PSD, que se traduziram em 35,73% do partido de Costa e 34,68% para o de Rio. A diferença foi de cerca de 2.500 votos, ou seja, pouco mais de 1% dos eleitores no distrito. Em 2019, o PSD tinha vencido o distrito com 33,5% dos votos, contra 31,1% do PS.



Outros dos casos são Bragança e Viseu, onde o PS venceu pela segunda vez desde 1975. A primeira tinha sido com José Sócrates, na primeira maioria absoluta do PS, em 2005. Em Bragança, a diferença para o PSD foi de apenas 15 votos e valeu um deputado extra para colocar os socialistas na maioria ndo Parlamento. O PS conquistou 26.495 votos nas 226 freguesias de Bragança, contra 26.480 do PSD, que se traduz numa diferença de 0,02 pontos percentuais - 40,30% para o PS, 40,28% para o PSD.