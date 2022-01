Os vencedores e os vencidos da noite eleitoral

Uma maioria absoluta. Mudanças na liderança em pelo menos dois partidos políticos (ambos de direita). Desaparecimento de duas forças políticas da Assembleia da República (CDS e PEV). Os resultados das eleições deste domingo vão transformar o Parlamento e deram ao Partido Socialista as condições necessárias para formar um governo estável para os próximos quatro anos.





Os vencedores

O primeiro-ministro e secretário-geral do Partido Socialista é o grande vencedor desta noite. António Costa obteve a maioria absoluta que tanto pediu em campanha eleitoral, conseguindo eleger 117 deputados, quando ainda faltam contar os resultados dos círculos da Europa e fora da Europa. Após seis anos de geringonça, Costa fica livre dos necessários acordos à esquerda para assegurar uma maioria estável para os próximos quatro anos. A sua estratégia de responsabilizar os partidos à esquerda pelo chumbo do orçamento e a consequente convocação de eleições antecipadas em plena pandemia, bem como de colar o PSD e Rui Rio ao Chega resultou em cheio. Depois de José Sócrates em 2005, torna-se o primeiro secretário-geral do Partido Socialista a obter uma maioria absoluta para o seu partido e, em 2026, poderá juntar-se a Aníbal Cavaco Silva como o primeiro-ministro com mais tempo em funções.