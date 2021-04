PS apoia moção para travar 'megalómano projeto' de Medina para Belém

PS votou ao lado de PSD e CDS na Assembleia de Freguesia de Belém contra projeto do Programa de Renda Acessível para o Alto do Restelo. Um dos membros socialistas daquele órgão é Teresa Almeida, presidente da CCDR de Lisboa e Vale do Tejo.

O projeto do Programa de Renda Acessível da Câmara de Lisboa (CML) para o Alto do Restelo tem oposição mesmo entre eleitos pelo PS. Na Assembleia de Freguesia de Belém, o PS votou a favor de uma moção subscrita por PSD e CDS para suspender um projeto que a Junta considera ter uma volumetria "excessiva", aumentar a pressão sobre equipamentos que já estão sobrecarregados, provocar problemas de mobilidade e obrigar a um estudo de impacto ambiental que a Câmara entende não ser legalmente necessário.



Entrega casas novas em Lisboa por Fernando Medina Mariline Alves

"Atenta a gravidade da situação descrita, esta Assembleia de Freguesia solicita a suspensão imediata de tais loteamentos até que sejam validadas, aferidas e corrigidas todas as dúvidas, solicitações e pedidos entregues junto da CML", lê-se na moção, que contou com o voto favorável de Teresa Almeida, a presidente da CCDR de Lisboa e Vale do Tejo, que é também vogal eleita pelo PS em Belém.

No texto, "requer-se à Junta da Freguesia de Belém que diligencie junto da CML, do seu presidente, do vice-presidente e do vereador do pelouro, a reversão desta decisão tal como está configurada que se reveste de ‘fantasia urbanística’, totalmente desproporcionada, e que vai descaracterizar completamente toda a zona do Alto do Restelo".

A moção faz eco de algumas das questões que são também suscitadas no parecer emitido pela Junta de Belém sobre a construção de 12 torres, que poderão significar um acréscimo de cerca de 15% na população da freguesia, onde ficarão à volta de 30% do total de fogos de renda acessíveis para já projetados para a cidade.

"Face à envolvência dos projectos, localização face às construções existentes, a Assembleia de Freguesia de Belém não entende a volumetria do projeto, sendo manifestamente excessiva a altura dos edifícios projectados, que destruirá totalmente o sistema de vistas do Alto de Restelo", defende a maioria dos eleitos por Belém, que ressalvam não ser contra o Programa de Renda Acessível, mas ter dúvidas sobre o que classificam como "megalómano projeto" para o Alto do Restelo.

Uma das dúvidas pode ter implicações na legalidade do projeto. É que, ao fazer loteamentos e não um plano de urbanização ou um plano de pormenor, o projeto não terá de ser sujeito a um estudo de impacto ambiental, mas na Assembleia de Freguesia de Belém entende-se que essa opção terá de ser bem fundamentada.

"Nos termos da legislação aplicável, todas as operações urbanísticas que resultam na criação de mais de 500 fogos estarão sujeitas a uma avaliação de impacte ambiental. A CML tem vindo a contrapor que são duas parcelas autónomas, não contíguas e por esse facto fica dispensada a realização de impacte ambiental. A Assembleia de Freguesia de Belém tem sérias dúvidas quanto ao entendimento que a CML faz e entende que deverá haver um apuramento sério e real desta situação, sustentado em parecer jurídico a legitimar tal posição", avisa-se na moção.

Para os eleitos da Assembleia de Freguesia de Belém, resulta claro o "projecto não poderá avançar sem colocar em causa a vida comunitária da população residente da Freguesia de Belém", pela sobrecarga que provocará em equipamentos como escolas e creches, mas também pelo impacto na mobilidade e estacionamento.

O projeto para o Alto do Restelo prevê até 772 fogos, dos quais cerca de dois terços serão para o Programa de Renda Acessível da Câmara, e está em discussão pública até ao dia 15 de abril. Está prevista a construção de 12 edifícios, um deles com 15 pisos acima do solo, dois com 14 andares, um com 13 pisos e outro com 12 pisos.A moção foi aprovada com os votos a favor de PSD, PS e CDS e a abstenção do PCP.