Alto do Restelo, a próxima polémica de Medina

Construir seis mil casas a rendas acessíveis é uma das grandes promessas que Fernando Medina tem por cumprir, mas o projeto que prevê 440 fogos a custos controlados numa urbanização de 772 apartamentos no Alto do Restelo, em Lisboa, está a ser alvo de uma onda de críticas. Os moradores da zona temem o impacto de uma operação que vai aumentar em 15% a população da freguesia de Belém e a própria Junta alerta para uma zona com falta de equipamentos para receber estes novos habitantes.

O projeto, que está em consulta pública até 15 de abril, é mesmo alvo de uma petição lançada neste fim de semana com o objetivo de impedir a construção das 12 torres que os moradores acreditam pôr em causa o sistema de vistas.

Num abaixo-assinado que recebeu mais de 1500 assinaturas em 24 horas, pede-se o respeito pelas normas do PDM que os moradores dizem estar a ser desvirtuadas, a realização de um estudo de impacto ambiental e a garantia de que a zona terá o largo que estava previsto no programa Uma Praça em Cada Bairro lançado por Fernando Medina.